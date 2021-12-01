Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 14 Oct 2026 12:50 AM IST
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खेल
दंगल : जोगी नवादा स्थित वनखंडीनाथ मंदिर में दंगल अपराह्न 2 बजे से।
एथलेटिक्स : प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
धर्म-कर्म
कथा : बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 5 बजे से।
मंचन : नेकपुर में रामलीला मंचन शाम 6 बजे से।
रामलीला : श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति की ओर से खरदूषण वध की लीला का मंचन बड़ा बाग में शाम 6 बजे से।
भरत मिलाप : श्री रामलीला नाटक समाज की ओर से भरत मिलाप की लीला का मंचन कैंट में शाम 6 बजे से।
रामलीला : सुभाषनगर स्थित मैदान पर रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
मंचन : जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर में राम सुग्रीव मिलन की लीला का मंचन शाम 7 बजे से।
रामलीला : राजेंद्रनगर स्थित उत्तराखंड सामुदायिक केंद्र में रामलीला का मंचन रात 8 बजे से।
रामलीला : कूर्मांचलनगर स्थित भोलेनाथ मंदिर परिसर में रामलीला मंचन का शुभारंभ रात 8 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,49,900 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,25,000 रुपये प्रति किलो
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दंगल : जोगी नवादा स्थित वनखंडीनाथ मंदिर में दंगल अपराह्न 2 बजे से।
एथलेटिक्स : प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
धर्म-कर्म
कथा : बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 5 बजे से।
मंचन : नेकपुर में रामलीला मंचन शाम 6 बजे से।
रामलीला : श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति की ओर से खरदूषण वध की लीला का मंचन बड़ा बाग में शाम 6 बजे से।
भरत मिलाप : श्री रामलीला नाटक समाज की ओर से भरत मिलाप की लीला का मंचन कैंट में शाम 6 बजे से।
रामलीला : सुभाषनगर स्थित मैदान पर रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
मंचन : जोगी नवादा स्थित बाबा वनखंडीनाथ मंदिर में राम सुग्रीव मिलन की लीला का मंचन शाम 7 बजे से।
रामलीला : राजेंद्रनगर स्थित उत्तराखंड सामुदायिक केंद्र में रामलीला का मंचन रात 8 बजे से।
रामलीला : कूर्मांचलनगर स्थित भोलेनाथ मंदिर परिसर में रामलीला मंचन का शुभारंभ रात 8 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,49,900 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,25,000 रुपये प्रति किलो