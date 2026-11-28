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भोजीपुरा थाना क्षेत्र के दोहरिया पचदौरा निवासी नरगिस ने पुलिस को बताया कि उसका निगाह दिसंबर 2024 में मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ फिरोज के साथ हुआ थ। निकाह के एक साल बाद उसने बेटे को जन्म दिया। निकाह के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग कर रहे थे। उसने कई बार ससुराल से रुपये लाकर भी ससुरालियों को दिए। 11 नवंबर 2026 को शाम पति, सास-ससुर और ननद ने दो लाख रुपये ससुराल से लाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर पति ने तीन तलाक दे दिया। बाद में उसकी हत्या की कोशिश की। पति फिरोज, सास नैना, ससुर तौफीक और ननद खुशनूर ने उसे पीटकर घर से निकाल दिया। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।

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बरेली। पति ने दहेज में दो लाख रुपये न देने पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया। बाद में ससुरालियों ने उसकी हत्या की कोशिश की। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए पति, ससुर-सास और दो ननद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।