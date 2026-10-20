फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Hundreds of patients return without treatment after waiting for registration slips

Bareilly News: पर्चे के लिए इंतजार, बिना इलाज लौटे सैकड़ों मरीज

Tue, 20 Oct 2026 01:10 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 20 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Hundreds of patients return without treatment after waiting for registration slips
बरेली। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल फोन से पर्चा बनवाने की व्यवस्था के बीच बुजुर्ग मरीज लाइन में इंतजार करते रहे। ओपीडी के समय की जानकारी नहीं होने से बड़ी संख्या में मरीज बिना इलाज कराए ही लौट गए।
विज्ञापन




रामनवमी के चलते सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी दोपहर 12 बजे तक ही संचालित हुई। सीमित समय में डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज अस्पताल पहुंचे, लेकिन पंजीकरण में देरी के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। मोबाइल फोन न होने या उसे चलाने में असमर्थ बुजुर्गों को पर्चा बनवाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा।
विज्ञापन

जिला अस्पताल से मिली रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को 1075 मरीज ही इलाज के लिए पहुंचे। इन मरीजों में 543 नये व अन्य पुराना पर्चे लेकर पहुंचे। 12 बजे के बाद ओपीडी का गेट बंद होने के बाद भी मरीजों का आना जारी रहा। गंभीर मरीजों ने इमरजेंसी पहुंचकर इलाज कराया। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. राहुल ने बताया कि मौसम में बदलाव के चलते बुखार और त्वचा रोगियों की संख्या अधिक रही।
विज्ञापन
विज्ञापन



---आज भी दोपहर 12 बजे तक होगा ओपीडी का संचालन
जिला अस्पताल के एडीएसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित ने बताया कि मंगलवार को भी दशहरा के चलते सरकारी अवकाश घोषित है। जिसके चलते दोपहर 12 बजे तक ओपीडी का संचालन होगा। सभी डॉक्टरों और स्टाफ को समय पर ओपीडी में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed