Bareilly News: युवती का मोबाइल चुराकर मिलने बुलाया, फिर बोला- होटल चलते हैं
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:41 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:41 AM IST
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बरेली। प्रेमनगर क्षेत्र में युवक ने घर में घुसकर सो रही युवती का मोबाइल फोन चोरी कर लिया। इसके बाद युवती को बुलाकर अश्लील हरकत की और उस पर होटल चलने का दबाव बनाने लगा। पुलिस की मदद से युवक को पकड़ लिया गया।
युवती ने सीओ प्रथम को बताया कि 14 अक्तूबर को वह घर में सो रही थी। तभी कोई मोबाइल फोन चुरा ले गया। जब युवती ने अपने नंबर पर दूसरे मोबाइल फोन से कॉल की तो एक युवक अश्लील बातें करने लगा। युवक ने युवती को मिलने कोहाड़ापीर बुलाया। जब युवती वहां पहुंची तो युवक उसका हाथ पकड़कर होटल चलने के लिए कहने लगा। युवती ने पुलिस को सूचना दी तो युवक भागने लगा। युवती ने पुलिस की मदद से युवक को पकड़ लिया। युवक ने अपना नाम अतुल बाबू बताया। वह झूलेलाल द्वार के पास रहता है। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि प्रेमनगर थाने में युवती की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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युवती ने सीओ प्रथम को बताया कि 14 अक्तूबर को वह घर में सो रही थी। तभी कोई मोबाइल फोन चुरा ले गया। जब युवती ने अपने नंबर पर दूसरे मोबाइल फोन से कॉल की तो एक युवक अश्लील बातें करने लगा। युवक ने युवती को मिलने कोहाड़ापीर बुलाया। जब युवती वहां पहुंची तो युवक उसका हाथ पकड़कर होटल चलने के लिए कहने लगा। युवती ने पुलिस को सूचना दी तो युवक भागने लगा। युवती ने पुलिस की मदद से युवक को पकड़ लिया। युवक ने अपना नाम अतुल बाबू बताया। वह झूलेलाल द्वार के पास रहता है। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि प्रेमनगर थाने में युवती की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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