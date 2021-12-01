फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   He stole the young woman's mobile phone, called her to meet him, and then said, "Let's go to a hotel."

Bareilly News: युवती का मोबाइल चुराकर मिलने बुलाया, फिर बोला- होटल चलते हैं

Sat, 17 Oct 2026 01:41 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
He stole the young woman's mobile phone, called her to meet him, and then said, "Let's go to a hotel."
बरेली। प्रेमनगर क्षेत्र में युवक ने घर में घुसकर सो रही युवती का मोबाइल फोन चोरी कर लिया। इसके बाद युवती को बुलाकर अश्लील हरकत की और उस पर होटल चलने का दबाव बनाने लगा। पुलिस की मदद से युवक को पकड़ लिया गया।
विज्ञापन

युवती ने सीओ प्रथम को बताया कि 14 अक्तूबर को वह घर में सो रही थी। तभी कोई मोबाइल फोन चुरा ले गया। जब युवती ने अपने नंबर पर दूसरे मोबाइल फोन से कॉल की तो एक युवक अश्लील बातें करने लगा। युवक ने युवती को मिलने कोहाड़ापीर बुलाया। जब युवती वहां पहुंची तो युवक उसका हाथ पकड़कर होटल चलने के लिए कहने लगा। युवती ने पुलिस को सूचना दी तो युवक भागने लगा। युवती ने पुलिस की मदद से युवक को पकड़ लिया। युवक ने अपना नाम अतुल बाबू बताया। वह झूलेलाल द्वार के पास रहता है। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि प्रेमनगर थाने में युवती की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed