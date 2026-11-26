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सिविल लाइंस, कुतुबखाना और डीडीपुरम समेत अन्य प्रमुख बाजारों में 15, 25 और 35 लीटर क्षमता के गीजर उपलब्ध हैं। इनमें सबसे अधिक मांग 15 लीटर के गीजर की है। कंपनियों ने इस बार एनर्जी सेविंग, ऑटो-कट और फास्ट हीटिंग जैसी उन्नत सुविधाओं वाले मॉडल उतारे हैं। दुकानदार इंद्रराज सहगल ने बताया कि ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।दुकानदार हरीश अरोरा का मानना है कि तापमान में और गिरावट आने पर बिक्री में और अधिक तेजी आएगी। हालांकि, हीटर की बिक्री फिलहाल सुस्त है, लेकिन कड़ाके की ठंड शुरू होने पर इसमें भी उछाल आने की उम्मीद है। बाजार में सामान्य इलेक्ट्रिक गीजर के साथ गैस गीजर की भी कई वैरायटी मौजूद हैं। जिन इलाकों में बिजली की समस्या रहती है, वहां गैस गीजर को अधिक पसंद किया जा रहा है।बाजार में इलेक्ट्रिक गीजर पांच हजार से 15 हजार रुपये तक और गैस गीजर चार हजार से आठ हजार रुपये की रेंज में उपलब्ध हैं। कम बजट वाले ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक केटल 500 से तीन हजार रुपये और इमर्शन रॉड 250 से 800 रुपये तक में बिक रही हैं।