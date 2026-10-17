बरेली: पूर्णागिरि दर्शन जा रहे साधुओं की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, चालक समेत पांच घायल

बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में काडू टोल प्लाजा के पास शनिवार सुबह सड़क हादसा हुआ। मां पूर्णागिरि के दर्शन करने जा रहे साधुओं की कार को पीछे से आ रहे ट्रक से टक्कर लग गई। इस हादसे में कार सवार पांच लोग घायल हो गए।

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घायलों में चालक और चार साधुओं को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। दुर्घटनाग्रस्त कार और ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दोनों वाहनों को थाने पहुंचा दिया गया।