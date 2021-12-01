Bareilly News: किला बाजार की तीन दुकानों में भड़की आग, तिरपाल और प्लास्टिक का सामान जलकर राख

विज्ञापन

--

विज्ञापन

विज्ञापन

अग्निशमन टीम के अनुसार, आग रात करीब साढ़े तीन बजे संदल खा बाजार स्थित सुमित कुमार अग्रवाल के प्लास्टिक स्टोर से शुरू हुई। यह आग तेजी से फैलकर विनीत कुमार अग्रवाल की दुकान व गोदाम तक पहुंच गई। संजय अग्रवाल का प्लास्टिक स्टोर भी इसकी चपेट में आ गया। उमेश चंद्र गुप्ता की सराफा दुकान के बाहर लगा बोर्ड भी प्रभावित हुआ। आग की लपटें और धुआं उठता देख लोग भागने लगे। स्थानीय व्यापारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हुए। इसके बाद दमकल को सूचना दी गई। दमकल की चार गाड़ियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।शॉर्ट सर्किट मानी वजहएफएसओ संजीव कुमार फायरब्रिगेड टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट मानी है। किला थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस घटना से दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। उन्हें अपनी आजीविका को लेकर चिंता बनी हुई है।विद्युत निगम पर लगाया लापरवाही का आरोपअग्निकांड से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे आजीविका का संकट खड़ा हो गया। पीड़ित व्यापारियों ने बताया कि बिजली के तारों को हटाने की कई बार शिकायत अधिकारियों से की गई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के वीडियो में तारों से चिंगारी निकलकर दुकानों में आग भड़कती साफ दिख रही है। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने पीड़ित व्यापारियों का समर्थन किया। संगठन ने मुख्य अभियंता से बातकर विद्युत निगम की लापरवाही पर रोष जताया। उन्होंने अधिकारियों से घटनास्थल का निरीक्षण भी कराया। पीड़ित व्यापारियों ने दोषियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। व्यापार मंडल ने ऑनलाइन शिकायत व वीडियो साक्ष्यों के आधार पर उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है।