Bareilly News: दशहरा पर शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

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डायवर्जन के दौरान परसाखेड़ा रोड नंबर एक, बिलवा, विलयधाम, लालपुर कट, नवदिया झादा, ट्रांसपोर्टनगर, सेटेलाइट तिराहा, बुखारा मोड़ और रामगंगा तिराहे की ओर से भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दिल्ली, रामपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन झुमका तिराहे से परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की रोड नंबर एक और बड़ा बाइपास से रजऊ तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्टनगर तक आ-जा सकेंगे।दिल्ली, रामपुर की ओर से लखनऊ जाने वाले भारी वाहन झुमका तिराहे से बिलवा, विलयधाम, रजऊ तिराहा होकर आ-जा सकेंगे। दिल्ली, नैनीताल और पीलीभीत की ओर से बदायूं जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास, रजऊ तिराहा, फरीदपुर, बुखारा मोड़, रामगंगा तिराहा होकर गुजर सकेंगे। एसपी ट्रैफिक ने लोगों से अपील की है कि डायवर्जन के दौरान असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।इन इलाकों में चार पहिया वाहन, ऑटो व ई-रिक्शा भी प्रतिबंधितभीड़ बढ़ने पर इज्जतनगर तिराहे से कुदेशिया फाटक, अशोक नगर तिराहे से कुदेशिया अंडरपास और किला क्रॉसिंग से अलखनाथ मंदिर की ओर चार पहिया वाहनों, ऑटो और ई-रिक्शा का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सूद धर्मकांटा से कोहाड़ापीर, मूर्ति नर्सिंग होम से गंगापुर मठ की चौकी, श्यामगंज चौराहे से कालीबाड़ी और बरेली कॉलेज, पटेल चौक व चौपुला चौराहे से नावल्टी की ओर भी इन वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी।