फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Enjoy the Dandiya Festival

Bareilly News: डांडिया महोत्सव में झूमे

Mon, 19 Oct 2026 02:21 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 19 Oct 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Enjoy the Dandiya Festival
बरेली। रोटरी क्लब बरेली फ्रेगरेंस की ओर से पीलीभीत बाइपास स्थित एक होटल में रविवार को डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। रंग-बिरंगी रोशनी, आकर्षक सजावट के बीच क्लब सदस्यों और शहरवासियों ने गरबा और डांडिया का भरपूर आनंद लिया।
विज्ञापन

पारंपरिक परिधानों में सजे प्रतिभागियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पूरे आयोजन को उत्साह और उमंग से भर दिया। डांडिया की थाप पर थिरकते प्रतिभागियों और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों ने सभी का मन मोह लिया।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लब अध्यक्ष सुधा गुप्ता ने कहा कि डांडिया नाइट का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक सेवा कार्यों के लिए संसाधन जुटाना भी है। यहां पूनम सिंह, साक्षी अग्रवाल, मनीषा मेहरा, पारुल, उषा कुमार आदि मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed