बरेली: जमीन पर कब्जे के लिए प्रॉपर्टी डीलरों में विवाद, मारपीट और फायरिंग से फैली दहशत, दो आरोपी गिरफ्तार
बरेली के भोजीपुरा इलाके में जमीन पर कब्जे को लेकर दो प्रॉपर्टी डीलरों में विवाद हो गया। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिससे दहशत फैल गई।
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बरेली के भोजीपुरा इलाके में नेशनल हाईवे पर सैदपुर चुन्नीलाल के पास एक जमीन को लेकर दो प्रॉपर्टी डीलरों में शुक्रवार को विवाद हो गया। एक पक्ष ने पहले डंडों से दूसरे पक्ष की छह कारें तोड़ डालीं। दहशत फैलाने के इरादे से गोलियां चलाईं गईं। पुलिस ने इमरान की तहरीर पर शुक्रवार को नौ नामजद व 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दो हमलावरों को गिरफ्तार किया है।
भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन है। रोहली टोला पुराना शहर निवासी इमरान इसे अपनी बताते हैं। इमरान बृहस्पतिवार शाम यहां निर्माण करा रहे थे। तभी शराफत व भूरा पक्ष के लोग एकत्र होकर आ गए। सभी के हाथों में लाठी, डंडे, तमंचे व तलवारें थीं। रोड पर खड़ी इमरान पक्ष की छह कारों को डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि दहशत फैलाने के लिए तमंचों से फायरिंग की।
फायरिंग से फैली दहशत
इसमें इमरान के यहां मजदूरी कर रहे भमोरा के नकटपुर निवासी सचिन प्रताप सिंह घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने दस लाख रुपये रंगदारी भी मांगी है। रंगदारी न देने पर काम न करने देने की चेतावनी दी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दहशत फैलाने व जान से मारने की छह-सात राउंड गोलियां चलाई गईं। इससे खेतों पर काम कर रहे लोग और सड़क से गुजर रहे राहगीर भागने लगे।
पुलिस ने इमरान की तहरीर पर भूरा, फईम, राशिद, तासीम, जाहिद, इश्त्याक उर्फ पराडा निवासी सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा, बाबू निवासी कर्मपुर चौधरी थाना इज्जतनगर, बाबर, तालिब निवासी फाइक एन्क्लेव व 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला, रंगदारी, मारपीट आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि इश्त्याक उर्फ पराडा व नसीम अहमद को गिरफ्तार कर चालान किया गया है।