बरेली: जमीन पर कब्जे के लिए प्रॉपर्टी डीलरों में विवाद, मारपीट और फायरिंग से फैली दहशत, दो आरोपी गिरफ्तार

बरेली के भोजीपुरा इलाके में नेशनल हाईवे पर सैदपुर चुन्नीलाल के पास एक जमीन को लेकर दो प्रॉपर्टी डीलरों में शुक्रवार को विवाद हो गया। एक पक्ष ने पहले डंडों से दूसरे पक्ष की छह कारें तोड़ डालीं। दहशत फैलाने के इरादे से गोलियां चलाईं गईं। पुलिस ने इमरान की तहरीर पर शुक्रवार को नौ नामजद व 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दो हमलावरों को गिरफ्तार किया है।

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भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन है। रोहली टोला पुराना शहर निवासी इमरान इसे अपनी बताते हैं। इमरान बृहस्पतिवार शाम यहां निर्माण करा रहे थे। तभी शराफत व भूरा पक्ष के लोग एकत्र होकर आ गए। सभी के हाथों में लाठी, डंडे, तमंचे व तलवारें थीं। रोड पर खड़ी इमरान पक्ष की छह कारों को डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि दहशत फैलाने के लिए तमंचों से फायरिंग की।