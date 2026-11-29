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न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी व उनके भतीजे सत्येंद्र राठौर ने हाईकोर्ट से उन्हें जमानत देने की प्रार्थना की थी। जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि पुलिस और एसआईटी ने उन्हें गलत तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया है।याचिका में कहा गया कि देहरादून के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी की अदालत ने उनकी प्रार्थना को 26 नवंबर 2026 को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता पर दर्ज एफआईआर में साहू पर पत्नी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के उत्पीड़न, धोखाधड़ी, फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनको कंपनियों के निदेशक पद से हटाने और एससी/एसटी एक्ट के तहत उन्हें अपशब्द कहने के आरोप हैं।