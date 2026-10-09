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बरेली: कर्ज से परेशान युवक ने काटा अपना गला, हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती, ऑनलाइन गेम खेलने का लती था विवेक

Fri, 09 Oct 2026 06:05 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 06:05 PM IST
सार

बरेली में कैंट थाना क्षेत्र के चनेटा में गुरुवार सुबह एक 28 वर्षीय युवक ने अपने गले पर धारदार चीज से हमला कर लिया। युवक ऑनलाइन गेम खेलने के कारण बढ़े कर्ज से परेशान था। गंभीर रूप से घायल विवेक को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

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Debt ridden youth slits his own throat condition critical hospitalized Vivek was addicted to online gaming in
युवक ने काटा अपना गला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली में कैंट थाना क्षेत्र के चनेटा में गुरुवार सुबह एक 28 वर्षीय युवक ने अपने गले पर धारदार चीज से हमला कर लिया। युवक ऑनलाइन गेम खेलने के कारण बढ़े कर्ज से परेशान था। गंभीर रूप से घायल विवेक को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

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घटना के समय विवेक घर में अकेला था। पड़ोसियों ने उसके पिता सुनील को फोन पर इस घटना की जानकारी दी। सुनील बृहस्पतिवार सुबह काम के सिलसिले में कैंट गए हुए थे। घर लौटने पर सुनील ने विवेक को चारपाई पर घायल अवस्था में पड़ा देखा। इसके बाद सुनील ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। सुनील के अनुसार, विवेक एमएच अस्पताल में मेडिकल संबंधी काम करता है।
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ऑनलाइन गेम की लत और कर्ज
विवेक ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था, जिसके कारण उसपर काफी कर्ज हो गया था। पिता सुनील ने उसे कई बार गेम खेलने से मना किया था, लेकिन विवेक ने उनकी बात नहीं मानी। सुनील ने यह भी बताया कि विवेक शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी करता था। विवेक को मिलने वाले 30 हजार रुपये में से 10 हजार रुपये कर्ज चुकाने के लिए दिए गए थे। इसके बावजूद उसपर कई लोगों का कर्ज बाकी बताया जा रहा है।
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परिवार की चिंता और पुलिस शिकायत
पिता सुनील को आशंका है कि कर्ज और मानसिक तनाव के चलते ही विवेक ने यह आत्मघाती कदम उठाया। परिवार ने फिलहाल इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी है। विवेक की गंभीर हालत को देखते हुए परिवार में चिंता का माहौल है। पड़ोसियों की सूचना पर ही पिता को घटना का पता चला।

 


 
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