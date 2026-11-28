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परिजनों के अनुसार, छात्रा सेंथल के एक कस्तूरबा इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ती थी। परिवार में एक भाई और दो बहनें हैं। परिजनों का कहना है कि छात्रा पढ़ाई में सामान्य थी और घर के कामों में भी हाथ बंटाती थी। अचानक हुई इस घटना से परिवार सदमे में है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया है। संवाद

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बहेड़ी। देवरनियां क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 10 की छात्रा की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल बरेली ले जाया गया, जहां से उसे अलीगढ़ रेफर किया गया। अलीगढ़ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।