फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Fertilizer trader son fired upon repeatedly in Bareilly

बरेली में ढाबे पर विवाद: खाद व्यापारी के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हाथ में लगीं तीन गोलियां, आरोपी भी घायल

Tue, 20 Oct 2026 08:01 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदपुर (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदपुर (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 20 Oct 2026 08:01 AM IST
सार

बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात हाईवे किनारे स्थित एक ढाबे पर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक ने खाद व्यापारी के बेटे पर फायरिंग कर दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना में आरोपी भी घायल हुआ है। 

विज्ञापन
Fertilizer trader son fired upon repeatedly in Bareilly
अस्पताल में भर्ती घायल अंकित - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर फरीदपुर स्थित एक ढाबे पर सोमवार रात खाने के दौरान हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि शराब के नशे में एक व्यक्ति ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से खाद व्यापारी का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, संघर्ष के दौरान दूसरे पक्ष के व्यक्ति के सिर में चोट लगने से उसकी भी हालत गंभीर है। दोनों घायलों का उपचार बरेली के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है।  

विज्ञापन


खाद व्यापारी अमरपाल गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका 30 वर्षीय बेटा अंकित गुप्ता अपने सहयोगी प्रेम शर्मा के साथ मुंशी ढाबे पर खाना खाने गया था। उसी दौरान वहां मौजूद खल्लपुर निवासी राजेश प्रताप सिंह शराब के नशे में था और अंकित के साथी प्रेम शर्मा से बेवजह बहस व गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर जब अंकित बीच-बचाव करने पहुंचा, तो आरोपी राजेश प्रताप सिंह ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 
विज्ञापन


हाथ में लगी तीन गोलियां 
अमरपाल गुप्ता के मुताबिक, तीन गोलियां अंकित के हाथ में लगीं। इस बीच अंकित ने आरोपी से उसकी रिवॉल्वर छीन ली। इसके बाद अंकित रिवॉल्वर को अपनी गाड़ी में रखकर घायल अवस्था में फरीदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। सूचना पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने घायल से घटना की जानकारी ली। घायल अंकित ने आरोपी की लाइसेंसी रिवॉल्वर पुलिस को सौंप दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

आरोपी के सिर में लगी चोट 
कुछ देर बाद घायल राजेश प्रताप सिंह भी अस्पताल पहुंच गया, जिसके सिर में गंभीर चोट बताई जा रही है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बरेली रेफर कर दिया, जहां उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। फरीदपुर थाना पुलिस ने खाद व्यापारी अमरपाल गुप्ता की तहरीर पर आरोपी राजेश प्रताप सिंह के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed