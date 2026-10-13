Bareilly News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर ठेकेदार की मौत

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पीलीभीत के थाना कोतवाली क्षेत्र के चंदोई गांव के निवासी 52 वर्षीय मोहम्मद नवी मकान बनाने के लिए ठेकेदारी करते थे। सुबह वह अपनी बाइक से कस्बे की ओर आ रहे थे। वह जैसे ही पनघैली नदी के पास पहुंचे। उसी बीच हादसा हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन रोते-बिलखते पहुंच गए। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।हेलमेट पहनता तो बच जाती जानप्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार ठेकेदार हादसे के वक्त हेलमेट नहीं पहन रखा था। उनका मानना है कि यदि बाइक सवार हेलमेट पहनता तो जान बच सकती थी।बाइक की टक्कर से महिला की हालत गंभीर, आरोपी भागाक्योलड़िया। क्योलड़िया गांव में एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना बीते शनिवार शाम करीब 7:30 बजे की है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, गांव निवासी भूरे शाह की पत्नी घर के पास पैदल जा रही थीं। इसी दौरान सामने से आ रहे गांव के ही युवक की बाइक से हादसा हो गया। इससे उसके सिर, कमर और कान के पास गंभीर चोटें आई हैं। वारदात के बाद आरोपी चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।