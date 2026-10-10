Bareilly News: शराब के लिए रुपये नहीं देने पर पत्नी की हत्या की बात कबूली

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बृहस्पतिवार को जोगी नवादा निवासी सतीश ने अपनी पत्नी सरोज की हत्या कर दी थी। सरोज के पिता बदायूं निवासी गोकरन लाल ने बारादरी थाने में दामाद के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि सतीश को सुरेश शर्मा नगर गेट के सामने से रात 11 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि शराब के लिए रुपये नहीं देने पर पत्नी सरोज से विवाद हुआ था। इसी विवाद में उसने ईंट से उसके सिर पर वार किया था। उसने चाकू से पत्नी के पेट और कमर पर भी वार कर उसकी हत्या कर दी। विज्ञापन

बृहस्पतिवार को जोगी नवादा निवासी सतीश ने अपनी पत्नी सरोज की हत्या कर दी थी। सरोज के पिता बदायूं निवासी गोकरन लाल ने बारादरी थाने में दामाद के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि सतीश को सुरेश शर्मा नगर गेट के सामने से रात 11 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि शराब के लिए रुपये नहीं देने पर पत्नी सरोज से विवाद हुआ था। इसी विवाद में उसने ईंट से उसके सिर पर वार किया था। उसने चाकू से पत्नी के पेट और कमर पर भी वार कर उसकी हत्या कर दी।

बरेली। पत्नी की हत्या करने के आरोपी सतीश को बारादरी पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि शराब के लिए रुपये नहीं देने पर पत्नी सरोज से विवाद हुआ था। इसी विवाद में उसने ईंट से वार किया। उसने घरेलू चाकू से पत्नी के पेट पर भी वार कर उसकी हत्या कर दी। चाकू व ईंट भी साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए।