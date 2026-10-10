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Bareilly News: ई-बसों के लिए जल्द तैयार होगा चार्जिंग स्टेशन

Sat, 10 Oct 2026 01:06 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 10 Oct 2026 01:06 AM IST
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Charging stations for e-buses will be ready soon.
बरेली। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बरेली समेत प्रदेश के 18 शहरों में ई-बसों का संचालन शुरू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर जिले में प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी। बरेली के लिए 30 बसें मिलनी हैं।
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इनके संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर आठ रूट तय कर सूची पहले ही परिवहन निगम मुख्यालय भेजी जा चुकी है। बसों के लिए अनुबंधन मुख्यालय स्तर पर होगा।
क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद अजीम ने बताया कि ई-बसों के लिए बदायूं के रोडवेज वर्कशॉप में चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा हो गया है। शहर में पुराना रोडवेज बस अड्डे पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है।
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अगस्त माह में मुख्यालय ने 30 बसों के लिए रूट तय करने का निर्देश दिए था। परिक्षेत्र को बसे मिलने के बाद बरेली-मुरादाबाद मार्ग पर तीन और बरेली-हल्द्वानी, बरेली-बदायूं रूट पर पांच-पांच बसें चलाई जाएंगी। बरेली-मनौना धाम, बरेली-पीलीभीत, बरेली-बीसलपुर, बरेली-शाहजहांपुर रूट पर तीन-तीन और बरेली-चंदौसी रूट पर पांच बसें संचालित की जाएगी।
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अब तक रोडवेज के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें नहीं हैं। हालांकि, नगरीय परिवहन सेवा के तहत शहर में छह रूटों पर 20 ई-बसों का संचालन किया जा रहा है।
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