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बहेड़ी। गांव गरगईया से 17 वर्षीय किशोरी को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया कि वह ईंट भट्ठे पर रहकर नौकरी करते हैं। पत्नी मानसिक रूप से बीमार हैं। बेटा भी एक कारखाने में सिलाई करता है। घर पर बेटी अकेली थी। आरोप है कि 16 नवंबर को बेटा देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो बेटी भाई को देखने के लिए कारखाने की ओर गई। इस दौरान मुस्तफा उर्फ सन्नू और अल्ताफ घात लगाए बैठे थे। वे उसको साथ ले गए। बेटा लौटा तो उसने अपने चाचा के साथ बहन की तलाश की। जब वह इस्लाम के घर बेटी के बारे में पूछने गया तो उन लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और धमकी दी। गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि वह शौच के लिए उठे थे। उन्होंने मुस्तफा और उनके साथियों को किशोरी को कार में बैठाकर ले जाते देखा। मुस्तफा के मामा से बात करने पर उसने 17 नवंबर की रात 10 बजे बेटी को वापस भेजने का वादा किया लेकिन अबतक नहीं भेजा है। आशंका है कि वे लोग किशोरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है। उसको खोजकर कोर्ट में पेश किया जाएगा।