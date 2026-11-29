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संजय ने कोतवाल राजीव कुमार को बताया कि मां की झुग्गी के पास राहुल का आना-जाना रहता था। राहुल भूड़ा गांव, थाना भोजीपुरा का रहने वाला है। घटना की रात भी राहुल उनकी मां से झगड़ा कर रहा था। जब परिवार के लोग वहां पहुंचे तो राहुल भाग गया था। अगले दिन संजय को उनकी मां मृत मिलीं। सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि विवेचना दरोगा अनूप सिंह को सौंपी गई है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।

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बरेली। सुभाषनगर थाने के पास झुग्गी में वृद्धा की गला दबाकर हत्या के मामले में बेटे की ओर से कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संजय की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मां उर्मिला सुभाषनगर थाना रोड की एक झुग्गी में सो रही थीं। तीन दिन पहले सुबह जब संजय वहां पहुंचे तो मां मृत अवस्था में मिलीं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने पोस्टमाॅर्टम की कार्रवाई पूरी कराई।