Bareilly News: 100 मीटर तक घसीटने-पीटने पर छह नामजद और तीन अज्ञात पर रिपोर्ट

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मोहल्ला गंज निवासी दामिनी गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार शाम पति सुमित के साथ त्रिपोलिया बाजार से घर लौट रही थीं। इस बीच चौराहे पर घात लगाए बैठे आरोपियों तरुण, वरुण, सुदेश सिंह उर्फ भूरे, नवीन सिंह, सचिन, गौरव सिंह और तीन अज्ञात लोगों ने पति सुमित को घेर लिया। आरोप है कि जान से मारने की नीयत से फरसे और लाठी-डंडों से पीटा। बाद में तमंचे से फायरिंग की। करीब 100 मीटर तक मारते-घसीटते हुए आरोपी लठैता मोहल्ले की ओर ले गए। इस घटना का वीडियो भी उपलब्ध है। परिवार को इसकी जानकारी हुई तो जेठ समेत अन्य परिजन बीच-बचाव करने गए। इस दौरान फायरिंग की गई। एक फायर राहगीर सज्जाद को लगने से उनकी मौत हो गई। सुमित को भी गंभीर चोटें आई हैं। उनको सरकारी अस्पातल में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। अब उनको दिल्ली के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोप है कि मोहल्ला लठैता के तरुण ने विवाद के चलते रंजिश में शनिवार शाम वारदात को अंजाम दिया गया।दूसरे पक्ष ने भी जानलेवा हमले की दर्ज कराई रिपोर्टलठैता निवासी रेनू ने बताया कि बेटा तरुण सिंह शनिवार शाम 4:30 बजे गंज त्रिपोलिया बाजार से घर लौट रहा था। पुरैना ढाल निवासी मोहित गुप्ता, रोहित गुप्ता, सुमित गुप्ता, दीपक गुप्ता, प्रियांशु गुप्ता, सचिन गुप्ता और महेश चंद्र गुप्ता ने रास्ते में रोककर जान से मारने की नीयत से तमंचों से अंधाधुंध फायरिंग की। बेटे ने पड़ोस में स्थित ताऊ के घर में घुसकर जान बचाई। घटना सीसी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई। जब तरुण 15 अक्तूबर को बरेली स्थित यूनिवर्सिटी से लौट रहा था, तब भी आरोपियों ने रास्ते में घेरकर उसको पीटा था। इसकी रिपोर्ट बिथरी चैनपुर थाने में दर्ज है। आरोपी दबंग हैं। उनका आपराधिक रिकॉर्ड है।वर्जन,वीडियो और फुटेज की जांच कराई जाएगी। टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। फिलहाल तहरीरों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। - हेमंत उपाध्याय, सीओ आंवला