कॅरिअर काउंसलिंग: विदेश में पढ़ाई के लिए विशेषज्ञों ने दिखाई सही राह, विद्यार्थियों ने पूछे जॉब से जुड़े सवाल

दस्तावेजों की जांच और एसओपी की अहमियत बताई

ग्लोबल एजुकेशन टैलेंट की प्रतिनिधि अरीशा ने कहा कि विदेश में दाखिले और वीजा के लिए दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (एसओपी) में शैक्षिक पृष्ठभूमि, पाठ्यक्रम, भविष्य की योजनाएं ठीक से बतानी चाहिए। दस्तावेज में गलत जानकारी या कमी से आवेदन प्रभावित हो सकता है। आवेदन में वास्तविक और सत्यापित दस्तावेज इस्तेमाल करने की सलाह दी।



पढ़ाई के साथ काम के नियम भी समझाए

विदेश में पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम करने और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद अवसरों की जानकारी भी दी गई। विद्यार्थियों को अलग-अलग देशों के नियमों के वारे में बताया गया। आयोजकों के अनुसार, काउंसलिंग में कोर्स और विवि चयन से लेकर आवेदन व वीजा प्रक्रिया तक का मार्गदर्शन दिया जाता है। दावा है कि फाइल चार्ज नहीं लेते हैं।



अनुशासन बेहद जरूरी

दूसरी पाली में मुख्य अतिथि रहीं जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने कहा कि पढ़ाई के साथ लक्ष्य तय करना जरूरी है। विकल्पों से भटकाव आता है। अनुशासन के बिना कोई प्रयास सफल नहीं होता। धैर्य भी बनाए रखना चाहिए। गलतियों से सीखें। आगे रहने के लिए बेहतर तैयारी जरूरी है।