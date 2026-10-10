फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   By breaking the Pinaka, Shri Ram won the hand of Sita.

Bareilly News: पिनाक को भंग कर श्रीराम ने किया सीता का वरण

Sat, 10 Oct 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 10 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
By breaking the Pinaka, Shri Ram won the hand of Sita.
बरेली। जोगी नवादा स्थित त्रिवटीनाथ मंदिर में शुक्रवार को जनकपुर में श्रीराम के फुलवारी भ्रमण, धनुष-यज्ञ, परशुराम-लक्ष्मण संवाद, सीता स्वयंवर, सीता-राम विवाह का मंचन किया। मंचन में दिखाया गया कि एक बार राजा जनक के राज्य में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई। तब राजा ने राज्य के ब्राह्मणों से मंत्रणा की। ब्राह्मणों की आज्ञा मानकर राजा ने सोने का हल चलाया। हल घड़े से टकराने पर सुंदर कन्या निकली।
विज्ञापन

काफी समय से जनक के घर में भगवान शिव का धनुष पिनाक रखा था। किसी कारण से सीता ने उस धनुष को अन्यत्र रख दिया। इसकी जानकारी होने पर जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। तय किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, उसी से सीता ब्याही जाएंगी। बड़े-बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया गया। रावण भी स्वयंवर में पहुंचा। सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे हिला तक न सका। विश्वामित्र ने अपने शिष्य राम को शिव के धनुष को तोड़ने का आदेश दिया। भगवान राम ने धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। रामलीला में संयोजक गिरधारी लाल साहू, सुरेश चंद राठौर, धर्मेंद्र राठौर रिंकू, हरिओम राठौर, पंडित सुनील दत्त शर्मा, लक्ष्मी नारायण राठौर, मनोज राठौर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed