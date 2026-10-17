फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Budaun team emerges as winner; university campus secures second place

Bareilly News: बदायूं की टीम बनी विजेता, विवि परिसर ने हासिल किया दूसरा स्थान

Sat, 17 Oct 2026 11:51 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 17 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Budaun team emerges as winner; university campus secures second place
बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर स्थित पंडित दीनदयाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को अंतर-महाविद्यालयीय महिला एवं पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई। इसमें विवि से संबद्ध सात महाविद्यालयों के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में प्रतिभाग किया। बदायूं के एनएमएसएन दास पीजी कॉलेज ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। विवि परिसर की टीम दूसरे स्थान पर रही।
विज्ञापन



पुरुष वर्ग के 55 किग्रा भार वर्ग में एनएमएसएन दास पीजी कॉलेज के अतुल यादव ने और 60 किग्रा में पुष्पेंद्र ने स्वर्ण पदक जीता। 65 किग्रा वर्ग में बीसीबी के अरुण शर्मा ने स्वर्ण पदक और एसजेपी के अय्याद ने रजत पदक जीता। 75 किग्रा वर्ग में आरएम बदायूं के हरि चरण ने स्वर्ण, एसजेपी के प्रफुल्ल ने रजत और एनएमएसएन के अहरम ने कांस्य पदक जीता। 80 किग्रा वर्ग में बदायूं कॉलेज के अंकित शाक्य विजेता रहे।
विज्ञापन

महिला वर्ग के 51 किग्रा वर्ग में वीआर कॉलेज की नैना, 54 किग्रा वर्ग में डीएएस कॉलेज की संजली और 80 किग्रा से अधिक भार वर्ग में राजकीय महाविद्यालय की राखी ने स्वर्ण पदक जीता। विवि परिसर की समन नाजी ने रजत पदक हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन



प्रतियोगिता का आयोजन कुलपति प्रो. अनिल कुमार राय के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य अतिथि विवि के खेल सचिव प्रो. एसएस बेदी रहे। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। इसके बाद चयनित खिलाड़ी अखिल भारतीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। समापन पर पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजन सचिव प्राचार्य डॉ. प्रशांत कोहली और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी डॉ. प्रिंस विशाल दीक्षित ने संभाली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed