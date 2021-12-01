Bareilly News: देवर ने की छेड़छाड़, शिकायत पर घर से निकाला

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शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी पुत्री का विवाह करीब सात वर्ष पूर्व शेरगढ़ के व्यक्ति से हुआ था। शादी के बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। पुत्र नहीं होने पर जमीन बेचकर पैसा मांगने का आरोप लगाया है।आरोप है कि 25 अगस्त की रात देवर ने उनकी पुत्री को कमरे में अकेला पाकर उसके कपड़े फाड़ दिए और छेड़छाड़ की। चीख-पुकार पर आसपास के लोग आए तो आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग गया। घटना की शिकायत सास-ससुर से की तो उन्होंने बेटे से कुछ नहीं कहा, उल्टा उनकी बेटी को घर से निकाल दिया। पीड़िता के दो बच्चे भी हैं। इस मामले में पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।