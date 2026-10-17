Bareilly News: नव विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, हत्या का आरोप

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भोजीपुरा। थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलसाना चौधरी में छह माह पहले ब्याही गई 24 वर्षीय नवविवाहिता अनुराधा का शव शुक्रवार सुबह कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही सीओ हाईवे देवेश सिंह पुलिस टीम और फील्ड यूनिट के साथ पहुंचे और छानबीन की। वहीं, यहां पहुंचे मायका पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है।अनुराधा के ससुर परमानंद ने बताया कि वह जब सुबह टहलकर आए। उनकी नेत्रहीन पत्नी ने अनुराधा को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर नीचे कमरे में जाकर बेड पर हाथ टटोला, जहां अनुराधा खड़ी महसूस हुईं। परमानंद के पहुंचने पर अनुराधा साड़ी के फंदे पर लटकी मिलीं। परिजनों ने तुरंत फंदा काटकर शव को नीचे उतारा। उन्होंने अनुराधा के मायके वालों और पुलिस को सूचना दी। ससुरालियों के बताया कि अनुराधा के पति अमन साहू पिछले 15 दिनों से दिल्ली में रहकर सब्जी बेचने का काम करता है।अंजान व्यक्ति मेसेज भेज कर रहा था परेशानससुर परमानंद ने बताया कि बृहस्पतिवार को ही अनुराधा ने उन्हें जानकारी दी थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे फोन पर मेसेज भेजकर परेशान कर रहा था। सीबीगंज के दौली रघुवर दयाल निवासी गंगाराम ने मौके पर पहुंचकर ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अनुराधा ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या की है।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद कारणों का होगा खुलासा : सीओएसपी उत्तरी संतोष कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल, पुलिस मायके पक्ष के लोगों ने तहरीर नहीं दी है।