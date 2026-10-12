Bareilly News: हिमांशु की पारी से बरेली धमाका ने दर्ज की शानदार जीत

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बरेली धमाका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 196 रनों का स्कोर बनाया। हिमांशु गंगवार ने सर्वाधिक 77 रनों की पारी खेली। गर्व राज ने 41, फैजान जाफरी ने 34 और विजय मौर्य ने 30 रनों का योगदान दिया। झुमका जॉइंट्स के विक्की ने तीन और रितेश, आराध्य व नमन ने एक-एक विकेट झटका।जवाबी पारी में झुमका जॉइंट्स के खिलाड़ी 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना सके। विक्की ने 70 और विपिन कुमार ने 30 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं, बरेली धमाका के फैजान जाफरी और रियांश ने दो-दो विकेट झटके। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हिमांशु गंगवार को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।मैच से पहले उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ खिलाड़ी मोहम्मद कमर, प्रशांत पांडेय और मोहम्मद चमन आदि अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। टूर्नामेंट के आयोजक नितेश भारद्वाज ने बताया कि लीग मैचों के परिणामों के आधार पर पूल की दो शीर्ष टीमें (नाथ नगरी और तूफानी टाइगर्स) सोमवार दोपहर 12:30 बजे फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ, नाजिम अली, सैयद सानू, अनुज शर्मा, अमन कुमार, अभिषेक, निखिल आदि मौजूद रहे।