Bareilly News: बहेरा की टीम बनी विजेता, धीरपुर उपविजेता

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फरीदपुर। धीरपुर गांव में शहीद पायलट अमित कुमार यादव की स्मृति में आयोजित क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन-02 का शुक्रवार को समापन हो गया। बेहद रोमांचक और खेल भावना से भरे फाइनल मुकाबले में बहेरा की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जबकि धीरपुर की टीम उपविजेता रही।टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में बेहरा टीम के खिलाड़ी इशरत अली, शाहिद खान, मसीद खान और सरताज ने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई। वहीं धीरपुर की ओर से अनूप यादव, गोपाल यादव, शिवम यादव और सुरजीत ने अपनी ऑलराउंड प्रतिभा से मैच को अंत तक रोमांचक बनाए रखा।पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बिथरी विधानसभा से सूरज यादव एवं विशिष्ट अतिथियों ने विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलता है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव सतीश यादव, पूर्व प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह, वरिष्ठ सपा नेता विजेंद्र पाल मथुरा, वरिष्ठ सपा नेता मंगल बाबू आदि मौजूद रहे। संवाद