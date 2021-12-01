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Bareilly News: एसके नर्सिंग होम पर ऑपरेशन में लापरवाही और वसूली का आरोप

Fri, 21 Aug 2026 12:23 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 21 Aug 2026 12:23 AM IST
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Allegations of negligence during surgery and extortion at SK Nursing Home.
सिरौली/गुलड़िया। कस्बा सिरौली में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से अवैध वसूली और इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत की है।
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सिरौली थाना क्षेत्र के गांव ब्योधन बुजुर्ग के जितेंद्र ने सीएमओ को भेजे पत्र में बताया कि उन्होंने पत्नी प्रीति को 13 अगस्त को कस्बे के एसके नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। आरोप है कि अस्पताल की डॉक्टर ने लापरवाही से ऑपरेशन किया। इससे उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल पर 80 हजार रुपये वसूलने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की है।
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एसके नर्सिंग होम के संचालक डॉ. संजीव यादव ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि प्रीति को भर्ती करते समय कराए गए अल्ट्रासाउंड में बच्चे की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दोबारा जांच में भी बच्चे की धड़कन नहीं मिली। वह पेट में ही मृत था। परिवार को इसकी पूरी जानकारी दी गई थी और उनकी सहमति से ही ऑपरेशन हुआ। जितेंद्र से केवल 14 हजार रुपये लिए गए थे। यह सारा मामला सीसी कैमरे की फुटेज में भी रिकॉर्ड है।
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वर्जन,
हमें अभी शिकायती पत्र नहीं मिला है। उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुसार मामले की जांच की जाएगी। उसके आधार पर कार्रवाई होगी। - सुशील कुमार, प्रभारी चिकित्साधिकारी, रामनगर
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