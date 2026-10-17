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आरोप : ग्रामीण काे मारकर नदी में फेंका, जांच शुरू

Sat, 17 Oct 2026 02:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:02 AM IST
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Allegation: Villager killed and thrown into river; investigation underway
45 हजार लेकर भैंस खरीदने निकले, फिर नहीं लौटे, दो लोगों पर आरोप
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मीरगंज। शाही थाना क्षेत्र के गांव संग्रामपुर निवासी एक व्यक्ति ने अपने ही गांव के दो लोगों पर भाई की हत्या कर शव भाखड़ा नदी में फेंकने का आरोप लगाया है।

आरोप है कि मिहीलाल (45) भैंस खरीदने के लिए 45 हजार रुपये लेकर घर से निकले। पांच अक्तूबर को उनका शव मीरगंज थाना क्षेत्र में गूला पुल के पास भाखड़ा नदी से मिला। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। मुन्ना लाल के अनुसार, तीन अक्तूबर को गांव के दो लोग उसके भाई को घर से बुलाकर ले गए थे। शाम को दोनों लोग वापस लौट आए, लेकिन उसका भाई घर नहीं पहुंचा। जानकारी की, लेकिन दोनों ने बताने से इन्कार कर दिया। मिहीलाल चार भाइयों में तीसरे नंबर का था और उसकी शादी नहीं हुई थी। सीओ अजय कुमार ने बताया तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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