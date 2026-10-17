फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Advised adopting modern techniques for sugarcane sowing

Bareilly News: गन्ना बोआई के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की दी सलाह

Sat, 17 Oct 2026 02:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Advised adopting modern techniques for sugarcane sowing
फतेहगंज पूर्वी। द्वारिकेश चीनी मिल की ओर से शुक्रवार को गांव उचसिया स्थित एक बरातघर में शरदकालीन गन्ना बोआई गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के करीब 400 किसानों ने भाग लिया। गोष्ठी में किसानों को गन्ने की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने, उन्नत प्रजातियों के चयन, संतुलित खाद के प्रयोग तथा मिट्टी की जांच कराने की सलाह दी गई।
विज्ञापन

गोष्ठी में शाहजहांपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजीव पाठक ने किसानों को ट्रेंच पद्धति, सिंगल बड विधि और एफआरबी विधि से गन्ना एवं गेहूं की सहफसली खेती करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गन्ने की बुवाई चार से पांच फूट की दूरी पर करने से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही खेत में खरपतवार नियंत्रण, अवशेष प्रबंधन, हरी खाद के इस्तेमाल और मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों का प्रयोग करने पर जोर दिया।
विज्ञापन

समिति फरीदपुर के अध्यक्ष बज्रकिशोर शर्मा, वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्यागी और उपेंद्र उपाध्याय ने किसानों को संबोधित किया। गोष्ठी के दौरान चीनी मिल की ओर से स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें किसानों के रक्तचाप और ब्लड शुगर की जांच की गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed