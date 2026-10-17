Bareilly News: फर्जी बैनामे के मामले में आरोपी को भेजा जेल

सीओ हेमंत उपाध्याय के अनुसार, पुलिस ने मामले में वांछित चल रहे भमोरा के भोलापुर निवासी रामेश्वर को सुबह अलीगंज बस अड्डे से पकड़ा। पुलिस के अनुसार, यह मामला कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरे की जमीन का फर्जी बैनामा कराने से जुड़ा है। मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि साजिश और आपसी मिलीभगत के जरिए जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी कर भूमि का बैनामा दूसरे के नाम करा दिया गया।23 जनवरी को भमोरा के भोलापुर, मजरा सैदपुर कनी के चेतराम सिंह ने शिकायत कर आरोप लगाया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए रामप्रसाद को आठ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 14 सितंबर को देवेंद्र उर्फ गुड्डू, नन्हे, रविंद्र, चंद्रभान, गजेंद्र और ओमवती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। अब इसी मुकदमे में रामेश्वर की गिरफ्तारी हुई है। संवाद