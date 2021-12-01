Bareilly News: अभय ने बॉडी बिल्डिंग में चमकाया शहर का नाम
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 14 Oct 2026 12:57 AM IST
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बरेली। शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके बरेलीवासी फिटनेस ट्रेनर अभय उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। पावरलिफ्टिंग के नेशनल रेफ्री प्रणय कुमार ने बताया कि अभय ने गाजियाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 10 अक्तूबर को हुई खान क्लासिक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में खान क्लासिक जूनियर ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। वहीं, जयपुर के सेक्टर-17 प्रताप नगर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में 11 अक्तूबर को हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सीनियर बॉडी बिल्डिंग ओवरऑल चैंपियन और क्लासिक बॉडी बिल्डिंग ओवरऑल चैंपियन के खिताब पर कब्जा किया। उन्होंने शानदार शारीरिक बनावट, मस्कुलरिटी और परफेक्ट कटिंग के दम पर ये उपलब्धियां हासिल कीं।
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