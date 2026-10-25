बरेली: मतदाता बनने के लिए 7874 लोगों ने भरे फॉर्म, नवाबगंज सबसे आगे; महिलाओं के वोट ट्रांसफर की रही समस्या

महिला मतदाताओं के वोट ट्रांसफर की रही समस्या

अमर उजाला की टीम ने बारादरी प्राथमिक विद्यालय, कुसुम कुमारी गर्ल्स इंटर कॉलेज, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, जवाहर मेमोरियल इंटर कॉलेज पहुंचकर शिविर का जायजा लिया। सबसे ज्यादा अड़चन विवाह के बाद महिलाओं के वोट ट्रांसफर की रही। कुसुम गर्ल्स कॉलेज में पहुंचीं गुलशन का नाम मतदाता सूची में नहीं था। वह मूल रूप से पूरनपुर स्टेशन पकड़िया की रहने वाली हैं। मायका जगतपुर मोहन तालाब में है। मायके से नाम कटवाकर रिपोर्ट यहां लगाने का परामर्श मिला।



बीएलओ पर बिना सत्यापन वोट बनाने का आरोप

रिठौरा में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया में शनिवार को बूथ संख्या 415 पर तैनात बीएलओ मोहित रस्तोगी के खिलाफ खेड़ा के रहने वाले रहसुद्दीन ने शिकायत की है। आरोप है कि उनके बेटे ने प्रेम विवाह किया और पांच वर्षों से रिठौरा में नहीं रहता है। परिजन ने भी बेदखल कर दिया है पर बेटे ने पत्नी तूबा का ऑनलाइन आवेदन किया और बीएलओ ने बिना भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लगाकर वोट बना दिया। फर्जी तरीके से वोट बनाने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। सुपरवाइजर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बीएलओ से जवाब मांगा है।