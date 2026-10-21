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बरेली में वारदात: 45 साल के दिव्यांग की हत्या, बिस्तर पर मिला शव, संपत्ति विवाद में छोटे भाई पर आरोप

Wed, 21 Oct 2026 01:02 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहगंज पश्चिमी (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहगंज पश्चिमी (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 21 Oct 2026 01:02 PM IST
सार

बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक दिव्यांग की हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह उनका शव बिस्तर पर मिला। परिजनों ने मृतक के छोटे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। 

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45-year-old man murdered over land dispute in Bareilly
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव कुरतरा में मंगलवार रात 45 वर्षीय दिव्यांग दीपचंद्र सक्सेना की हत्या कर दी गई। उन पर चाकू से वार किए गए। परिवार ने दीपचंद्र के छोटे भाई सतीश पर संपत्ति विवाद की वजह से हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सूचना मिलने पर जांच शुरू की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। 

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जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह देर तक दीपचंद्र के न उठने पर छोटे भाई सुधीर की पत्नी पूजा चाय लेकर गई। कई आवाज देने के बाद भी जब वह नहीं बोले तो पूजा ने उन्हें कंधा पकड़कर हिलाया। तब पता लगा कि उनकी मौत हो चुकी है। पूजा के चीखने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल कर सबूत जुटाए। पूजा और मोहल्ले के लोगों ने दीपचंद्र के छोटे भाई सतीश पर हत्या करने का आरोप लगाया है। 

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संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका 
ग्रामीणों से जानकारी जुटाकर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार ने बताया कि दीपचंद्र ने गिरवी पड़ा दो बीघा खेत छुड़ाया था। तब से वही उसे जोत रहा था, जिससे सतीश नाराज था। सतीश अपना हिस्सा मांगता था। डेढ़ साल पहले भी सतीश खेत के चक्कर में दीपचंद्र की पिटाई कर चुका था, जिसका मुकदमा दर्ज है। 

पुलिस ने सतीश और उसके द्वारा बताए गए तीन अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सबूत जुटाकर हत्या का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने घटनास्थल से शराब के छह पौआ और एक डंडा बरामद किया है। इनमें से दो पौआ खाली थे। फील्ड यूनिट ने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं।

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