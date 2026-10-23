फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   18 crore spent; skywalk and tonga stand have remained closed for three years

Bareilly News: 18 करोड़ खर्च, तीन साल से बंद पड़े स्काई वॉक और तांगा स्टैंड

Fri, 23 Oct 2026 06:07 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:07 AM IST
विज्ञापन
18 crore spent; skywalk and tonga stand have remained closed for three years
बरेली। शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बने 18 करोड़ रुपये के स्काई वॉक और तांगा स्टैंड के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स तीन साल बाद भी कमाई का जरिया नहीं बन पाए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों से राजस्व अर्जित करना था। हालांकि, किराए की ऊंची शर्तों के कारण कोई एजेंसी इन्हें लेने को तैयार नहीं है।
विज्ञापन




नगर निगम ने अब स्काई वॉक के लिए फिर से टेंडर जारी किया है। तांगा स्टैंड के कॉम्प्लेक्स को भी किराए पर देने की तैयारी चल रही है। इन करोड़ों की परियोजनाओं की व्यावसायिक उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। निर्माण से पहले बाजार की मांग और संभावित किराए का आकलन प्रभावी नहीं रहा। पटेल चौक पर 11.95 करोड़ रुपये की लागत से स्काई वॉक बनाया गया है। इसमें 80 दुकानें, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियों की सुविधा भी दी गई है। एक साल पहले आनंदी इंटरप्राइजेज ने 1.20 लाख रुपये सालाना का प्रस्ताव दिया था। यह बोली कम होने के कारण खारिज कर दी गई थी। अब निगम को सालाना पांच से दस लाख रुपये किराए की उम्मीद है।
विज्ञापन




एजेंसी तय करने की प्रक्रिया लंबी खिंची
स्काई वॉक के संचालन के लिए एजेंसी तय करने की प्रक्रिया लंबी खिंच गई है। साल भर पहले तीन फर्मों ने निविदा में हिस्सा लिया था। आनंदी इंटरप्राइजेज का 1.20 लाख रुपये का प्रस्ताव कम होने से रोका गया। करीब 15 दिन पहले दोबारा निविदा निकाली गई, पर कोई एजेंसी आगे नहीं आई। अब तीसरी बार निविदा जारी की गई है। बरेली जंक्शन के पास छह करोड़ रुपये से तांगा स्टैंड व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना है। इसमें 35 दुकानें हैं। नगर निगम ने डेढ़ साल पहले 35 लाख रुपये सालाना किराए का टेंडर निकाला था। यह कीमत अधिक होने के कारण कोई कारोबारी आगे नहीं आया। निगम अब इसे दोबारा किराए पर देने की तैयारी में है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर आयुक्त ने कहा- जल्द निकाला जाएगा टेंडर
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि स्काई वॉक के लिए पहले टेंडर हुआ था, लेकिन एजेंसी की ओर से कम किराये का प्रस्ताव मिलने से आवंटन रद्द कर दिया गया। करीब 15 दिन पहले दोबारा निविदा निकाली गई, लेकिन कोई एजेंसी नहीं आई। तांगा स्टैंड पर बने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए भी जल्द टेंडर निकाला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed