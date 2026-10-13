Barabanki News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक

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शुक्रवार और शनिवार को घरेलू बातों को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। शनिवार को नाराज होकर पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद से अश्वनी परेशान था।रविवार देर रात छोटे भाई सूरज ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद देखा। काफी खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को सूचना दी। ग्रामीणों की मौजूदगी में सिटकनी तोड़कर देखा गया तो अश्वनी का शव फंदे पर लटका मिला। रामसनेहीघाट के सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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बाराबंकी। असंद्रा के टिकरिया चांद गांव में रविवार देर रात अश्वनी कुमार यादव (27) का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला। प्रारंभिक जांच में पत्नी से घरेलू विवाद के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।पुलिस के अनुसार, अश्वनी एक प्लांट में मालवाहक वाहन का चालक था। करीब तीन साल पहले उसकी शादी हुई थी।