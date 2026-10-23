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Barabanki News: कार की टक्कर से सड़क पर गिरी महिला, ट्रक से कुचलकर मौत

Fri, 23 Oct 2026 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 23 Oct 2026 11:46 PM IST
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Woman falls on road after being hit by car, dies after being crushed by truck
 कुर्सी-महमूदाबाद राजमार्ग पर हादसे में महिला की मौत के बाद जांच करती पुलिस।
बड्डूपुर। कुर्सी-महमूदाबाद राजमार्ग पर बृहस्पतिवार को बड्डूपुर गांव के पास कार की टक्कर लगने से सड़क पर गिरी रामपुर मजरे कोड़री गोपालपुर गांव निवासी यास्मीन बानो (40) की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला लेकिन पुलिस ने करीब 15 किलोमीटर दूर कुर्सी थाने के पास उसे पकड़ लिया।
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पुलिस के अनुसार यास्मीन के पति हबीब सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। वह अपनी दो बेटियों के साथ गांव में रहती थीं। बृहस्पतिवार को लतीफ अपनी भाभी यास्मीन और पत्नी को लेकर दवा दिलाने बड्डूपुर स्वास्थ्य केंद्र आया था। दवा लेने के बाद यास्मीन सड़क किनारे खड़ी देवर की बाइक पर बैठने जा रही थीं। इसी दौरान बड्डूपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार की हल्की टक्कर लगने से यास्मीन सड़क पर गिर गईं, तभी कुर्सी की ओर जा रहा ट्रक उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फतेहपुर के सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि तहरीर मिलते ही मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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