Barabanki News: कार की टक्कर से सड़क पर गिरी महिला, ट्रक से कुचलकर मौत

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पुलिस के अनुसार यास्मीन के पति हबीब सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। वह अपनी दो बेटियों के साथ गांव में रहती थीं। बृहस्पतिवार को लतीफ अपनी भाभी यास्मीन और पत्नी को लेकर दवा दिलाने बड्डूपुर स्वास्थ्य केंद्र आया था। दवा लेने के बाद यास्मीन सड़क किनारे खड़ी देवर की बाइक पर बैठने जा रही थीं। इसी दौरान बड्डूपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार की हल्की टक्कर लगने से यास्मीन सड़क पर गिर गईं, तभी कुर्सी की ओर जा रहा ट्रक उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फतेहपुर के सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि तहरीर मिलते ही मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।