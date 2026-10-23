Barabanki News: कैंसर पीड़ित ने कुएं में लगाई छलांग, मौत

विज्ञापन

परिवारीजन के मुताबिक, शुक्रवार को घर का माहौल सामान्य था। नागेश्वर की दिनचर्या भी सामान्य थी। वह तीन साल से बीमारी से पीड़ित चल रहे थे। सुबह करीब सात बजे शौच के लिए खेत की तरफ गए थे। वहीं उन्होंने दाहिने हाथ में गमछे से ईंट बांधी और कुएं में छलांग लगा दी। खेतों में काम कर रहे लोगों ने कुएं में किसी के गिरने की आवाज सुनी तो मदद के लिए दौड़े। पुलिस के आने के पहले ही उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया गया लेकिन तब तक नागेश्वर की मौत हो चुकी थी। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि मृतक के परिजनों ने किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया है। नागेश्वर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।