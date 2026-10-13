Barabanki News: जिले में बढ़ सकते हैं 25 धान क्रय केंद्र

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विपणन शाखा के 36, मंडी समिति के दो, पीसीएफ के 19, पीसीयू के 19 और भारतीय खाद्य निगम के तीन केंद्रों को मिलाकर 79 धान खरीद केंद्रों की सूची को जिलाधिकारी ने अनुमोदन दे दिया है। इन केंद्रों पर प्रभारियों की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अभी 25 और केंद्र खोले जाने हैं इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। बताया कि इस बार शासन ने धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केंद्रों की संख्या बढ़ने से किसानों को लाभ मिलेगा।

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बाराबंकी। जिले में धान खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण में धान खरीद के लिए 79 केंद्रों की सूची फाइनल कर दी गई है। 25 और केंद्र बनाने की तैयारी है ताकि क्रय केंद्रों पर धान लेकर आने वाले किसानों को असुविधा न हो।