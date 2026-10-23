Barabanki News: शिक्षक को मतदान से रोका, एमएलसी व ब्लॉक प्रमुख पहुंचे, हंगामा

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दोपहर करीब दो बजे मतदाता क्रमांक 226 के दीपक कुमार मिश्रा आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर मतदान करने पहुंचे थे। उनका आरोप है कि वहां मौजूद सहायक मतदेय अधिकारी ने उन्हें रंगीन आधार कार्ड लेकर आने को कहा और वापस लौटा दिया। इसके बाद दीपक कुछ देर बाद आधार कार्ड लेकर दोबारा पहुंचे लेकिन उन्हें फिर मतदान नहीं करने दिया गया। उन्हें तीन बार वोट डालने से रोका गया और धमकी दी गई। इसकी शिकायत भाजपा के कैंप में बैठे पदाधिकारियों से की गई तो एमएलसी व ब्लॉक प्रमुख कार्यकर्ताओं संग मतदान केंद्र के बाहर पहुंच गए और निष्पक्ष मतदान कराने की मांग करने लगे। कुछ लोग पुलिसकर्मियों के रोकने के बाद भी बूथ के अंदर घुस गए। वहां बात करने के बाद सभी बाहर आए। इस दौरान हंगामे की स्थिति बनी रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती है।वहीं सपा के अभिकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदान केंद्र के अंदर घुसकर बैलेट पेपर फाड़े गए और कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। कुछ देर बाद बाद एसडीएम अनिल कुमार सरोज और सीओ रामनगर गरिमा पंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेकर मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। सीओ ने बताया कि मतदाता को मतदान से रोकने, धमकी देने और बैलेट पेपर फाड़ने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।