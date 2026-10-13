Barabanki News: सर्वर डाउन होने से किसान नहीं करा सके पंजीकरण

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इसके बाद वे मायूस होकर बिना पंजीकरण कराए ही लौट गए। किसानों को डर है कि समय पर पंजीकरण न होने से उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। यह अनुदान रबी सीजन में गेहूं, चना, मटर, मसूर व सरसों के उन्नत बीजों पर मिलता है। सहायक विकास अधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि किसानों के मोबाइल नंबर नोट कर लिए गए हैं। साइट चलते ही उन्हें बुलाकर पंजीकरण कराया जाएगा।

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सिरौलीगौसपुर। राजकीय कृषि बीज भंडार मेलारायगंज में पंजीकरण कराने पहुंचे किसान सर्वर डाउन रहने से परेशान हुए। दोपहर तक सर्वर डाउन रहने से पोर्टल नहीं खुला। किसान शंभूलाल, रामकिशुन, हरिश्चंद्र, लायक अली सहित कई किसान इंतजार करते रहे।