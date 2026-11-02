Barabanki News: कारोबारी की पत्नी की संदिग्ध दशा में मौत, पांच पर दहेज हत्या का केस दर्ज

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उन्नाव के पुरानी बाजार निवासी कारोबारी पीयूष गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बहन वैष्णवी की शादी 15 फरवरी 2023 को आकाश गुप्ता से की थी। आकाश की घंटाघर के पास बर्तन की दुकान है। शादी में 20 लाख रुपये नकद और डायमंड की अंगूठी समेत अन्य सामान दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले वैष्णवी को प्रताड़ित करते थे और आए दिन रुपये व जेवर की मांग करते थे।कई बार 50 हजार तो कभी एक लाख रुपये देने के साथ ही चेन और अंगूठी भी दी गई। पीयूष का आरोप है कि बहन की बातचीत की जानकारी रखने के लिए मायके वालों ने उसका फोन रिकॉर्डिंग पर लगा रखा था। वैष्णवी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रताड़ना की जानकारी दी थी। शनिवार की देर रात करीब 10 बजे ससुर सुभाष ने फोन कर वैष्णवी की तबीयत खराब होने की सूचना दी और आने को कहा।परिजन पहुंचे तो वैष्णवी का शव बरामदे में रखा मिला। उनके अनुसार उसके बाएं हाथ और गले पर चोट के निशान थे। रात करीब एक बजे सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि पति, ससुर, ननद, देवर व सास पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।वैष्णवी की मौत की सूचना पर उन्नाव से बड़ी संख्या में रिश्तेदार और परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। यहां दोनों पक्षों के बीच तनातनी की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने दो डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल थीं।