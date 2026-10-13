Barabanki News: डैशबोर्ड रैंकिंग में 16 पायदान चढ़ा बाराबंकी

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अयोध्या मंडल के जिलों में अंबेडकरनगर पहले, सुल्तानपुर 13वें, बाराबंकी 20वें, अयोध्या 36वें और अमेठी 54वें स्थान पर है। जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन कई विभागों की प्रगति अब भी चुनौती बनी हुई है।लोक शिकायत, समाज कल्याण, विश्वकर्मा योजना, सूक्ष्म उद्योग, लोक निर्माण, माध्यमिक शिक्षा, फैमिली आईडी, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा और ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर रही।सहकारिता, सिंचाई, राष्ट्रीय पारिवारिक योजना, वृद्धावस्था पेंशन, श्रम एवं सेवायोजन, सेतुओं का निर्माण, ऑपरेशन कायाकल्प, पशुधन, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान, मत्स्य और निराश्रित पेंशन से जुड़े कार्यक्रमों की स्थिति बेहतर बताई गई है।पिछली रैंकिंग के मुकाबले सुधार हुआ है, लेकिन कुछ विभागों की प्रगति धीमी है। इसमें तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।— पंकज वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी