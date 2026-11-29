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शहर के बिजली खेड़ा निवासी राजू ने बताया कि भतीजा मंजीत (22) शनिवार दोपहर पेट दर्द से परेशान हो गया था। इस पर उसे दोपहर करीब दो बजे उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया गया।राजू का आरोप है कि रविवार सुबह मंजीत के पेट में दोबारा दर्द होने पर परिजन ने नर्स को बुलाया, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंची। बाद में नर्स ने उसे इंजेक्शन लगाया। इसके कुछ देर बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई।वहीं अस्पताल के डॉ. अनुराग ने बताया कि मरीज एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और पैंक्रियाटाइटिस से पीड़ित था। शराब के सेवन के कारण उसका लिवर और पैंक्रियाज प्रभावित थे। शनिवार दोपहर करीब दो बजे भर्ती होने के बाद उसका इलाज शुरू कर दिया गया था।रात तक उसकी हालत में काफी सुधार हुआ था। रविवार सुबह करीब नौ बजे अचानक हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर की टीम ने बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।कालूकुआं चौकी इंचार्ज ने बताया कि युवक की मौत के बाद परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद परिजन शव लेकर सीधे घर चले गए।