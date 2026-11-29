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दंगल का सबसे आकर्षक मुकाबला प्रयागराज के काला चीता पहलवान और रनखेरा के चुनबाद पहलवान के बीच हुआ। दोनों ने जीत के लिए एक-दूसरे पर जोरदार दांव आजमाए। आखिरकार चुनबाद पहलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काला चीता को पटकनी दे दी।इस जीत के साथ उन्होंने 11 हजार रुपये की इनामी कुश्ती अपने नाम कर ली। कमेटी की ओर से विजेता पहलवान को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। नरैनी के रंजीत और सुमेरपुर के विनोद बरुआ के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।मऊ टिटिहरा के मोहन को एटा के अल्फेश ने हराया, जबकि मथुरा के सचिन को नरैनी के शिवकुमार प्रजापति ने शिकस्त दी। दंगल में रायबरेली, मऊ, चित्रकूट, एटा, दिल्ली और कानपुर समेत कई स्थानों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन ओमकार ने किया।