Banda News: चुनबाद पहलवान ने काला चीता को पटकनी देकर जीती 11 हजार की कुश्ती
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 10:47 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 10:47 PM IST
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नरैनी। कस्बे के करूं देवी मंदिर परिसर में आयोजित विराट दंगल में रविवार को पहलवानों ने दमखम और शानदार दांवपेच से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। विभिन्न जनपदों से आए पहलवानों के बीच करीब 12 रोमांचक मुकाबले हुए। कुश्तियां देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जुटे रहे।
दंगल का सबसे आकर्षक मुकाबला प्रयागराज के काला चीता पहलवान और रनखेरा के चुनबाद पहलवान के बीच हुआ। दोनों ने जीत के लिए एक-दूसरे पर जोरदार दांव आजमाए। आखिरकार चुनबाद पहलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काला चीता को पटकनी दे दी।
इस जीत के साथ उन्होंने 11 हजार रुपये की इनामी कुश्ती अपने नाम कर ली। कमेटी की ओर से विजेता पहलवान को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। नरैनी के रंजीत और सुमेरपुर के विनोद बरुआ के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।
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मऊ टिटिहरा के मोहन को एटा के अल्फेश ने हराया, जबकि मथुरा के सचिन को नरैनी के शिवकुमार प्रजापति ने शिकस्त दी। दंगल में रायबरेली, मऊ, चित्रकूट, एटा, दिल्ली और कानपुर समेत कई स्थानों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन ओमकार ने किया।
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दंगल का सबसे आकर्षक मुकाबला प्रयागराज के काला चीता पहलवान और रनखेरा के चुनबाद पहलवान के बीच हुआ। दोनों ने जीत के लिए एक-दूसरे पर जोरदार दांव आजमाए। आखिरकार चुनबाद पहलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काला चीता को पटकनी दे दी।
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इस जीत के साथ उन्होंने 11 हजार रुपये की इनामी कुश्ती अपने नाम कर ली। कमेटी की ओर से विजेता पहलवान को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। नरैनी के रंजीत और सुमेरपुर के विनोद बरुआ के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।
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मऊ टिटिहरा के मोहन को एटा के अल्फेश ने हराया, जबकि मथुरा के सचिन को नरैनी के शिवकुमार प्रजापति ने शिकस्त दी। दंगल में रायबरेली, मऊ, चित्रकूट, एटा, दिल्ली और कानपुर समेत कई स्थानों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन ओमकार ने किया।