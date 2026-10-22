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Banda News: प्रतिमा विसर्जन में जाने से मना करने पर महिला ने फंदा लगाकर दी जान

Thu, 22 Oct 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:26 PM IST
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Woman dies by hanging after refusing to join idol immersion procession
फोटो-19-लक्ष्मी। फाइल फोट
-भाई ने पति पर लगाया मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप
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-नरैनी कोतवाली क्षेत्र के गांव मऊ की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। प्रतिमा विसर्जन में जाने को लेकर पति-पत्नी की आपसी कहासुनी से आहत महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन ने देखा तो उसके मायके में सूचना दी। भाई ने मारपीट कर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है।
नरैनी कोतवाली क्षेत्र के गांव मऊ निवासी अनिल ने बताया कि उसकी भाभी लक्ष्मी (22) ने बुधवार को दोपहर अपने घर के अंदर कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन ने देखा तो जानकारी हो सकी। अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के गांव खम्हौरा निवासी लक्ष्मी के भाई शिवनरेश ने बताया कि दोपहर के समय लक्ष्मी के पति सोनू का फोन आया था, उसने कहा था कि उसने लक्ष्मी को विसर्जन में जाने के लिए मना किया था, लेकिन वह नहीं मान रही थी।
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इस पर आक्रोश में सोनू ने फोन पर कहा कि अब मैं इसका विसर्जन कर दूंगा। भाई शिवनरेश ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन के साथ मारपीट कर फंदे से लटका दिया है। उन्होंने दो साल पहले अपनी बहन की शादी की थी। संतान नहीं थीं। नरैनी कोतवाली इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि खुदकुशी का मामला है। मायके पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम कराया गया है।
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