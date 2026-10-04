फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Woman dies after being bitten by a snake on her hand.

Banda News: महिला के हाथ में सांप ने डसा, मौत

Sun, 04 Oct 2026 10:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 04 Oct 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Woman dies after being bitten by a snake on her hand.
तिंदवारी (बांदा)। घर गृहस्थी का सामान सहेज रहीं महिला ने सांप ने हाथ में डस लिया। परिजन उसे इलाज के लिए तिंदवारी पीएचसी लेकर पहुंचे वहां उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र के गांव भुजरख निवासी जयशरण ने बताया कि उसकी भाभी मालती (50) रविवार को सुबह अपने घर का कामकाज कर रहीं थीं। तभी घर के अंदर निकले सांप ने उनके हाथ में डस लिया।
विज्ञापन

परिजन उन्हें लेकर तिंदवारी पीएचसी पहुंचे। यहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके पांच पुत्र व तीन पुत्रियां हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बेटी की सगाई भी इसी साल होनी थी। थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि सांप के डसने से महिला की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed