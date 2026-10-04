Banda News: महिला के हाथ में सांप ने डसा, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 04 Oct 2026 10:57 PM IST
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तिंदवारी (बांदा)। घर गृहस्थी का सामान सहेज रहीं महिला ने सांप ने हाथ में डस लिया। परिजन उसे इलाज के लिए तिंदवारी पीएचसी लेकर पहुंचे वहां उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
थाना क्षेत्र के गांव भुजरख निवासी जयशरण ने बताया कि उसकी भाभी मालती (50) रविवार को सुबह अपने घर का कामकाज कर रहीं थीं। तभी घर के अंदर निकले सांप ने उनके हाथ में डस लिया।
परिजन उन्हें लेकर तिंदवारी पीएचसी पहुंचे। यहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके पांच पुत्र व तीन पुत्रियां हैं।
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बेटी की सगाई भी इसी साल होनी थी। थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि सांप के डसने से महिला की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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थाना क्षेत्र के गांव भुजरख निवासी जयशरण ने बताया कि उसकी भाभी मालती (50) रविवार को सुबह अपने घर का कामकाज कर रहीं थीं। तभी घर के अंदर निकले सांप ने उनके हाथ में डस लिया।
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परिजन उन्हें लेकर तिंदवारी पीएचसी पहुंचे। यहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके पांच पुत्र व तीन पुत्रियां हैं।
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बेटी की सगाई भी इसी साल होनी थी। थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि सांप के डसने से महिला की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।