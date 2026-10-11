Banda News: सामान्य ज्ञान, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता के विजेता सम्मानित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह प्रतियोगिता यह बबेरू, बिसंडा, बांदा, मर्का, बीरा और कमासिन समेत सात केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें 515 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर प्रतिभा का परिचय दिया। सामान्य ज्ञान में जेपी शर्मा इंटर कॉलेज के अंकित गुप्ता ने पहला और कल्लू ने दूसरा स्थान हासिल किया। स्वामी हरिप्रसाद सिंगरौर इंटर कॉलेज के सुमित कुमार ने तीसरा स्थान जीता। जूनियर श्रेणी में वीएसएम इंटर कॉलेज के आर्यन प्रथम, गुरुकुल पब्लिक स्कूल की कशिश पटेल द्वितीय और दिव्यांशी सिंह तृतीय रहीं।चित्रकला की सीनियर श्रेणी में महर्षि कन्या इंटर कॉलेज की उमा यादव ने पहला, हिना खान ने दूसरा और वीएसएम इंटर कॉलेज की पायल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जूनियर श्रेणी में संस्कार कोचिंग सेंटर की आकृति गुप्ता, सरस्वती शिशु मंदिर बांदा की रक्षा मिश्रा, आधार चिल्ड्रन एकेडमी की रश्मि यादव क्रमश: पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहीं। निबंध में कंचन मेमो. पब्लिक स्कूल की जिज्ञासा यादव ने पहला, संस्कार कोचिंग सेंटर की आकृति गुप्ता ने दूसरा और वीएसएम इंटर कॉलेज की खनक प्रजापति ने तीसरा स्थान जीता। जूनियर श्रेणी में महर्षि कन्या इंटर कॉलेज की नैंसी प्रथम, जय दुर्गे इंटर कॉलेज की अभिलाषा द्वितीय और महर्षि कन्या इंटर कॉलेज की रिमझिम राजपूत तृतीय स्थान पर रहीं। मुख्य अतिथि पूर्व सीबीआई अधिकारी अनिल यादव, विशिष्ट अतिथि विजय विक्रम सिंह, मंच के संस्थापक लालमन, लवरुद्र प्रताप, वेद मित्र, नरेंद्र अवस्थी, जयकिशन जैकी, मंगलेश चतुर्वेदी, अमरनाथ, दुर्गा प्रसाद, राजेश प्रजापति, नरेंद्र निषाद राज सहित कई लोग मौजूद रहे।