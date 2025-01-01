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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Two youths on a motorcycle killed in collision with a pickup truck.

Banda News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

Wed, 14 Oct 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:09 AM IST
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Two youths on a motorcycle killed in collision with a pickup truck.
फोटो 13 सीकेटीपी 06 सरोज की फाइल फोटो।
पहाड़ी/चित्रकूट। बाबूपुर मोड़ पर मंगलवार सुबह पिकअप की टक्कर से बाइक सवार मऊ के खंडेहा गांव के सरोज यादव (32) और सभापुर के शिवचरन (28) की मौत हो गई। दोनों निर्माणाधीन सड़क पर मेट का काम करते थे। सुबह सात बजे दोनों काम के लिए निकले थे। पिकअप चालक मौके से भाग निकला।
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थाना प्रभारी निशि कांत राय ने बताया कि पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक गिरकर घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों सरधुआ के चिल्लीमल जा रहे थे। पिकअप कब्जे में ले ली गई है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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मासूमों के सिर से उठा पिता का साया
राजेंद्र उर्फ सरोज कई सालों से शहर की एसडीएम कॉलोनी में परिवार समेत रह रहे थे। पत्नी राजकुमारी, तीन साल का बेटा कार्तिक उर्फ नैतिक और डेढ़ माह की बेटी आर्वी है। सरोज की मौत से बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं शिवचरन अविवाहित थे। परिवार में दो भाई अनिल और राजेंद्र हैं।
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फोटो 13 सीकेटीपी 06 सरोज की फाइल फोटो।

फोटो 13 सीकेटीपी 06 सरोज की फाइल फोटो।

फोटो 13 सीकेटीपी 06 सरोज की फाइल फोटो।

फोटो 13 सीकेटीपी 06 सरोज की फाइल फोटो।

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