Banda News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

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थाना प्रभारी निशि कांत राय ने बताया कि पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक गिरकर घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों सरधुआ के चिल्लीमल जा रहे थे। पिकअप कब्जे में ले ली गई है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।मासूमों के सिर से उठा पिता का सायाराजेंद्र उर्फ सरोज कई सालों से शहर की एसडीएम कॉलोनी में परिवार समेत रह रहे थे। पत्नी राजकुमारी, तीन साल का बेटा कार्तिक उर्फ नैतिक और डेढ़ माह की बेटी आर्वी है। सरोज की मौत से बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं शिवचरन अविवाहित थे। परिवार में दो भाई अनिल और राजेंद्र हैं।