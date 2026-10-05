Banda News: वृद्धा समेत दो को सांप ने डसा, मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मरका रोड निवासी सुशील राजपूत ने बताया कि उनकी मां कुसुमा देवी (60) रविवार को दोपहर करीब एक बजे अपने घर से निकलकर जा रहीं थीं। रास्ते में उनके पैर में सांप ने डस लिया।परिजन उन्हें लेकर बबेरू सीएचसी पहुंचे। वहां से उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उन्होंने देर रात दम तोड़ दिया। उनके दो पुत्र पांच पुत्रियां हैं। पति जौहरिया मजदूरी करते हैं। बबेरू कोतवाल संजय द्विवेदी ने बताया कि परिजन सांप के डसने से मौत होना बता रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।उधर, मटाैंध थाना क्षेत्र के गांव खैराडा निवासी भगवानदास ने बताया कि उनके गांव के गयाराम पाल (62) अपने गांव के बाहर बने मकान में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे उनकी चारपाई में चढ़कर सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें लेकर बांदा ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। यहां से उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां से डॉक्टरों ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। कानपुर ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।उनके घर में पत्नी प्रेमा और चार पुत्रियां हैं। वह खेती किसानी करते थे। मटौंध थाना इंस्पेक्टर दीपेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन सांप के डसने की बात कह रहे हैं, शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।